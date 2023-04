Dal Patto di Dublino alle regole sull'asilo. Ecco le "norme preistoriche" citate da Mattarella (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra i punti da cambiare anche il voto all'unanimità nella Ue, l'ideologica ostilità alla costruzione di muri e la difesa a oltranza delle politiche delle Ong, i taxi del mare Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra i punti da cambiare anche il voto all'unanimità nella Ue, l'ideologica ostilità alla costruzione di muri e la difesa a oltranza delle politiche delle Ong, i taxi del mare

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Christine Lagarde insiste: inflazione alta, la stretta monetaria continuerà. E la Germania pretende rimborsi pari a… - fattoquotidiano : #Renzi-#Calenda: insulti, liti e strategie dei due ego-leader. Dal codice etico ai finanziamenti: ecco le regole de… - gioporce : RT @DavideR46325615: Roberto Scarpinato: 'La prima base della democrazia è quella sanitaria. Uno Stato che non garantisce più ai cittadini,… - doloresebasta : RT @DavideR46325615: Roberto Scarpinato: 'La prima base della democrazia è quella sanitaria. Uno Stato che non garantisce più ai cittadini,… - EdoPiso : @luca_sbardella @GiorgiaMeloni Si ? perché usciamo dalla Nato ? ci sfiliamo dal patto atlantico ? non diamo più arm… -