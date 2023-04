Da Meloni a Salvini, l’uscita di Lollobrigida sulla fantomatica «sostituzione etnica» non è una novità (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non dovremmo essere affatto sorpresi nel sentir parlare un esponente del Governo Meloni della fantomatica «sostituzione etnica». Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida non è il primo a riportare come vera la teoria del complotto più amata dalle estreme destre – in particolare quelle neonaziste – sulla scia dei falsi storici noti come “Protocolli dei Savi di Sion” e il “Piano Kalergi“. Precedenti di un certo livello, infatti, li riscontriamo sia dal suo capo partito Giorgia Meloni che dall’alleato Matteo Salvini per sostenere la narrazione della cosiddetta «invasione». Il primo riscontro lo troviamo in un tweet del 2015 pubblicato dal leader della Lega a seguito di centinaia di migranti sbarcati a Lampedusa e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non dovremmo essere affatto sorpresi nel sentir parlare un esponente del Governodella». Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesconon è il primo a riportare come vera la teoria del complotto più amata dalle estreme destre – in particolare quelle neonaziste –scia dei falsi storici noti come “Protocolli dei Savi di Sion” e il “Piano Kalergi“. Precedenti di un certo livello, infatti, li riscontriamo sia dal suo capo partito Giorgiache dall’alleato Matteoper sostenere la narrazione della cosiddetta «invasione». Il primo riscontro lo troviamo in un tweet del 2015 pubblicato dal leader della Lega a seguito di centinaia di migranti sbarcati a Lampedusa e ...

