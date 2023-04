Curling | i convocati dell’Italia per i Mondiali di doppio misto | la coppia Constantini-Arman a Gangneung

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 22 aprile prenderanno il via a, in Corea del Sud, i2023 didi. Sul ghiaccio asiatico l’Italia sarà rappresentata dallaformata da Stefaniae da Sebastiano. Una rassegna iridata, giunta alla quindicesima edizione, che vedrà confrontarsi venti squadre, suddivise in due gironi da dieci. Il format prevede che a qualificarsi ai playoff saranno le prime tre coppie di ciascun raggruppamento. Le prime classificate di entrambi i gruppi, in particolare, accederanno direttamente alle semifinali, mentre le altre quattro formazioni si incroceranno nei cosiddetti “Qualification games“. Gli azzurri si presentano ai nastri di partenza con la campionessa ...