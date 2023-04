Crolla un garage: una vittima e cinque feriti, le immagini del collasso (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un garage è Crollato a Manhattan, New York, uccidendo una persona e ferendone cinque. L'edificio di tre piani è collassato intorno alle 16:00 a pochi isolati dal City Hall e dal ponte di Brooklyn. Il crollo ha reso la struttura "completamente instabile", ha dichiarato il sindaco Eric Adams in conferenza stampa. I Vigili del Fuoco, quindi, hanno dovuto ritirarsi ed effettuare le ricerche con un drone. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unto a Manhattan, New York, uccidendo una persona e ferendone. L'edificio di tre piani è collassato intorno alle 16:00 a pochi isolati dal City Hall e dal ponte di Brooklyn. Il crollo ha reso la struttura "completamente instabile", ha dichiarato il sindaco Eric Adams in conferenza stampa. I Vigili del Fuoco, quindi, hanno dovuto ritirarsi ed effettuare le ricerche con un drone.

