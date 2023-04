Cristina Scuccia | l’indiscrezione bomba | “E’ fidanzata con un ex frate”

(Di mercoledì 19 aprile 2023), l’ex suora siciliana famosa per aver trionfato a “The voice of Italy” nel 2014 è sbarcata in Honduras come concorrente della sedicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Per l’ex religiosa si tratta di “una rinascita”, come lei stessa ha dichiarato prima di partire. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo. Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, ha spiega prima di lanciarsi dall’elicottero. A sostenerla c’è la madre Lina che ha deciso di accompagnare la figlia nella sua scelta.in Honduras (Foto da video)Mentreè in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valeriaminuti : 'Cristina Scuccia ha bestemmiato', in rete il dibattito sull'ex suora de l'Isola dei famosi - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Cristina Scuccia sbarca sull'Isola dei famosi: 'La mia rinascita' #Pomeriggio5 #Isola - infoitcultura : Cristina Scuccia all’Isola 2023, l’ex consorella l’attacca: “Inversione totale” - DirettaSicilia : L'ex suora siciliana Cristina e i rumors bomba: 'Fidanzata con ex frate' - - infoitcultura : Cristina Scuccia, parla suor Anna: 'Dispiaciuta per sue scelte dopo la vita religiosa' -

La tribù delle donne: Fiore Argento , Nathaly Caldonazzo , Pamela Camassa , Corinne Clery , Claudia Motta , Helena Prestes e. Quella degli uomini: Christopher Leoni , Luca Vetrone , ...ha iniziato la sua avventura all' Isola dei Famosi 2023 questa settimana, ma le critiche sulla sua scelta non hanno tardato ad arrivare. Nonostante una grossa fetta di pubblico l'...Indiscrezione bomba su, "E' fidanzata con un ex frate". È la ex suora siciliana divenuta famosa per aver vinto a "The voice of Italy" nel 2014. Lunedì è sbarcata in Honduras come concorrente della ...

Suor Anna Alfieri su Cristina Scuccia: Dalle canzoni sexy all'Isola dei Famosi Eviti scorciatoie Fanpage.it

Parlando con Adnkronos Suor Anna ha dichiarato di non essersi stupita dell'uscita dalla vita religiosa di Cristina Scuccia "già quando partecipò a The Voice mi chiedevo quale valore aggiunto potesse ...Cristina Scuccia, l'ex suora canterina, appena sbarcata sull'Isola dei Famosi è stata oggetto di dibattito sui social. Una sua frase nella prima puntata non è passata inosservata e qualcuno è arrivato ...