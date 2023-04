Cristina Scuccia all’Isola, Suor Anna Alfieri non approva: «Le scorciatoie non aiutano mai». Cosa ha detto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cristina Scuccia è una delle nuove protagoniste dell’Isola dei Famosi. L’ormai ex Suor Cristina ha fatto molto parlare di sé da quando si è tolta il velo e, nonostante lei stessa abbia dichiarato che il percorso di svestizione non sia stato affatto semplice, ogni giorno continua ad essere criticata o difesa sui social e non. Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana ha commentato il suo ingresso all’Isola dei Famosi. Le dichiarazioni di Suor Anna Suor Anna Monia Alfieri ha espresso il suo parere in merito a Cristina Scuccia ai microfoni dell’Adnkronos: «Non mi ha stupito l’uscita di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 aprile 2023)è una delle nuove protagoniste dell’Isola dei Famosi. L’ormai exha fatto molto parlare di sé da quando si è tolta il velo e, nonostante lei stessa abbia dichiarato che il percorso di svestizione non sia stato affatto semplice, ogni giorno continua ad essere criticata o difesa sui social e non.Monia, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana ha commentato il suo ingressodei Famosi. Le dichiarazioni diMoniaha espresso il suo parere in merito aai microfoni dell’Adnkronos: «Non mi ha stupito l’uscita di ...

