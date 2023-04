Cristina Scuccia all’Isola 2023, l’ex consorella l’attacca: “Inversione totale” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cristina Scuccia ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi 2023 questa settimana, ma le critiche sulla sua scelta non hanno tardato ad arrivare. Nonostante una grossa fetta di pubblico l’ammiri per il suo percorso, una ex “consorella”, Suor Anna Alfieri, legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane, ha attaccato la ragazza per la decisione di intraprendere una carriera musicale e televisiva, con parole molto forti, che non sono state affatto gradite dal pubblico del web. Cristina Scuccia all’Isola 2023: i primi giorni Lei lo aveva detto subito, non indosserò il bikini: infatti, in questi primi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi, la ex suora ogggi cantante, Cristina Scuccia, ha ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha iniziato la sua avventuradei Famosiquesta settimana, ma le critiche sulla sua scelta non hanno tardato ad arrivare. Nonostante una grossa fetta di pubblico l’ammiri per il suo percorso, una ex “”, Suor Anna Alfieri, legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane, ha attaccato la ragazza per la decisione di intraprendere una carriera musicale e televisiva, con parole molto forti, che non sono state affatto gradite dal pubblico del web.: i primi giorni Lei lo aveva detto subito, non indosserò il bikini: infatti, in questi primi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi, la ex suora ogggi cantante,, ha ...

