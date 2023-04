Cristiano Ronaldo perde la testa: mossa di Wrestling e gesto volgare | VIDEO (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ sempre più deludente il rendimento dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, a poche giornate dal termine della Saudi Professional League. La partita di campionato contro l’Al-Hilal si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol con la doppietta di Ighalo su calcio di rigore. La classifica dell’Al Nassr è sempre più preoccupante, il distacco dalla vetta occupata dall’Al-Ittihad FC è di tre punti e con una gara in più disputata per Cr7 e compagni. L’ex calciatore della Juventus si è confermato sempre più nervoso, in particolar modo la partita è salita alla ribalta anche per due gesti del portoghese. La mossa di Wrestling e gesto volgare Al 56? Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un gesto di frustrazione. Dopo aver subito l’anticipo di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ sempre più deludente il rendimento dell’Al Nassr di, a poche giornate dal termine della Saudi Professional League. La partita di campionato contro l’Al-Hilal si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol con la doppietta di Ighalo su calcio di rigore. La classifica dell’Al Nassr è sempre più preoccupante, il distacco dalla vetta occupata dall’Al-Ittihad FC è di tre punti e con una gara in più disputata per Cr7 e compagni. L’ex calciatore della Juventus si è confermato sempre più nervoso, in particolar modo la partita è salita alla ribalta anche per due gesti del portoghese. LadiAl 56?è stato protagonista di undi frustrazione. Dopo aver subito l’anticipo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liberta___depre : A torcida do Al-Hilal: ' Messi, Messi e Messi'. Cristiano Ronaldo: - - livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - TimelineCR7 : ?? Cristiano Ronaldo & Gigi Buffon. ?? - _madmax_001 : RT @CristianoXtra_: Cristiano Ronaldo and Bella Esmeralda at the age of one ???? - gattusismo__ : RT @FabrizioFERRARl: 3) A Manchester allo United mancò il SUDCOREANO Park Ji Sung>al #Napoli mancherà #KimMinJae. 4) Nei Red Devils giocava… -