Cristiano Ronaldo nervoso dopo la sconfitta dell’Al Nassr: atterra un avversario e fa un gestaccio ai tifosi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cristiano Ronaldo ancora una volta al centro dell’attenzione, ma purtroppo non in modo positivo. Giornata complicata per Cristiano ed il suo Al-Nassr. La squadra del campione portoghese è stata sconfitta 2-0 nel derby con l’Al-Hilal. Un altro stop per l’Al-Nassr che rimane a tre punti dalla capolista, nonostante la partita in più. Rientra nei giochi, invece, l’Al-Hilal che ora diviene una seria concorrente della squadra capitanata da CR7. Frame della presa di Cristiano Ronaldo sull’avversario dell’Al-HilalL’intervento sconsiderato: la vicenda I tifosi avversari hanno preso di mira il pluricampione portoghese per tutta la partita, invocando spesso Lionel Messi. Al termine del match, mentre ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 aprile 2023)ancora una volta al centro dell’attenzione, ma purtroppo non in modo positivo. Giornata complicata pered il suo Al-. La squadra del campione portoghese è stata2-0 nel derby con l’Al-Hilal. Un altro stop per l’Al-che rimane a tre punti dalla capolista, nonostante la partita in più. Rientra nei giochi, invece, l’Al-Hilal che ora diviene una seria concorrente della squadra capitanata da CR7. Frame della presa disull’-HilalL’intervento sconsiderato: la vicenda Iavversari hanno preso di mira il pluricampione portoghese per tutta la partita, invocando spesso Lionel Messi. Al termine del match, mentre ...

