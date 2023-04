Cristiano Ronaldo | il pubblico inneggia a Messi | lui va in panchina e reagisce così Il gestaccio fa il giro dei social

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Non proprio elegante il gesto di, nei confronti deldell' Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr . Il campione portoghese, mentre stava facendo ritorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liberta___depre : A torcida do Al-Hilal: ' Messi, Messi e Messi'. Cristiano Ronaldo: - - livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - GoalItalia : Un brutto fallo, un gran goal annullato ed un gestaccio rivolto ai tifosi che inneggiano Messi: la serata da diment… - MrDanielDK : @FabrizioRomano @ReshadRahman_ Cristiano Ronaldo news? - albuquerquejv7 : RT @liberta___depre: A torcida do Al-Hilal: ' Messi, Messi e Messi'. Cristiano Ronaldo: - -

Non proprio elegante il gesto di, nei confronti del pubblico dell' Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr . Il campione portoghese, mentre stava facendo ritorno negli spogliatoi, accompagnato dal ...Fa il giro del web il video che mostra la reazione volgare didopo la sconfitta del suo Al Nassr nella sfida contro l'Al Hilal. Dopo essere stato ammonito per un fallo da wrestler nei confronti di un avversario, meritevole di rosso ma per il ...Sta facendo il giro del web un video che mostra una reazione scomposta e volgare dinei confronti del pubblico dell'Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr, che compromette la corsa per la vittoria nel campionato saudita, ma soprattutto per i cori ...

Non proprio elegante il gesto di Cristiano Ronaldo, nei confronti del pubblico dell'Al Hilal dopo la sconfitta in trasferta del suo Al Nassr. Il campione portoghese, mentre stava facendo ...RONALDO FEZ UM GESTO OBSCENO PARA OS ADEPTOS DO AL HILAL, QUE CANTAVAM POR MESSI. PIC.TWITTER.COM/RPE47WI8VX — B24 (@B24PT) APRIL 18, 2023 Copy Code La ...