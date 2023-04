Cristiano Ronaldo ha tradito Georgina? «Una Porsche in cambio del numero di Dannii Minogue» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le voci sulla presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez si fanno sempre più insistenti e una nuova incredibile rivelazione si sta facendo spazio sulle testate di gossip: il calciatore avrebbe svenduto una delle sue Porsche per avere il numero di Dannii Minogue! Leggi anche: Ilary Blasi capelli, il nuovo look con la frangia... Leggi su donnapop (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le voci sulla presunta crisi trae la moglieRodriguez si fanno sempre più insistenti e una nuova incredibile rivelazione si sta facendo spazio sulle testate di gossip: il calciatore avrebbe svenduto una delle sueper avere ildi! Leggi anche: Ilary Blasi capelli, il nuovo look con la frangia...

