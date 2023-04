Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi: perché si parla di tradimento (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? Si fanno insistenti le voci che danno la coppia in un momento difficile. Le ragioni sono tante e fra queste si parla anche di un presunto tradimento. Naturalmente dai diretti interessati non è uscita una sola parola, ma una serie di indizi (e non solo) ha dato il via a una serie di supposizioni su come stanno le cose tra loro. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, perché si dice siano in crisi Calciatore di enorme successo lui, bellissima donna e modella lei. Se si aggiunge anche la loro storia d’amore romantica al punto giusto da fare sognare il pubblico, ecco molte delle ragioni che rendono ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023)sono in? Si fanno insistenti le voci che danno la coppia in un momento difficile. Le ragioni sono tante e fra queste sianche di un presunto. Naturalmente dai diretti interessati non è uscita una sola parola, ma una serie di indizi (e non solo) ha dato il via a una serie di supposizioni su come stanno le cose tra loro.si dice siano inCalciatore di enorme successo lui, bellissima donna e modella lei. Se si aggiunge anche la loro storia d’amore romantica al punto giusto da fare sognare il pubblico, ecco molte delle ragioni che rendono ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez "sono in crisi": tutto quello che sappiamo

Arabia Saudita: Al Nassr perde, corsa al titolo si complica Nella serata in cui il Real Madrid, di cui è un grande ex, conquista l'ennesima semifinale di Champions League, scende in campo anche Cristiano Ronaldo, impegnato con il suo Al Nassr nella sfida del campionato saudita contro i grandi rivali dell'Al Hilal. Ma è andata male, visto che CR7 e compagni hanno perso per 2 - 0, a causa di ...

Real Madrid, Rodrygo segna ed esulta come Ronaldo Commenta per primo Un omaggio. O un passaggio di consegne. Fatto sta che il classe 2001 del Real Madrid Rodrygo Goes ha esultato come Cristiano Ronaldo dopo aver sbloccato il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea. A pochi minuti dalla fine della gara dello Stamford Bridge la squadra di Carlo Ancelotti è ...

«Cristiano Ronaldo mi ha venduto la sua Porsche a metà prezzo in cambio del numero di telefono della star di X

Secondo la stampa spagnola la storia tra i due vacillerebbe per varie ragioni, tra cui una presunta scappatella del calciatore. In più lui sarebbe stufo di alcuni lati caratteriali della compagna, mes ...

QUI SPORTING - Moreira in gran spolvero La prima squadra dello Sporting si è allenata,martedì, presso l'Accademia Cristiano Ronaldo, continuando a preparare il secondo turno dei quarti di finale di Europa League contro ...