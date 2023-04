Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi: il calciatore l’ha tradita? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sentendo i giornali di gossip, sembrerebbe essere nuova aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Indiscrezioni, parlerebbero di un nuovo presunto tradimento da parte di CR7, che questa volta avrebbe portato la sua attuale moglie – e madre dei suoi figli – a valutare di allontanarsi. A lanciare l’indiscrezione, parlando del polverone che sarebbe scoppiato nella famiglia di Ronaldo, sono gli stessi giornali spagnoli, con cui il calciatore sarebbe rimasto in contatto dopo la brillante esperienza al Real Madrid. crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Nonostante la coppia sia popolarissima, negli ultimi anni sono diverse le voci che parlerebbero di una crisi tra CR7 e sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sentendo i giornali di gossip, sembrerebbe essere nuova aria ditraRodriguez. Indiscrezioni, parlerebbero di un nuovo presunto tradimento da parte di CR7, che questa volta avrebbe portato la sua attuale moglie – e madre dei suoi figli – a valutare di allontanarsi. A lanciare l’indiscrezione, parlando del polverone che sarebbe scoppiato nella famiglia di, sono gli stessi giornali spagnoli, con cui ilsarebbe rimasto in contatto dopo la brillante esperienza al Real Madrid.traRodriguez? Nonostante la coppia sia popolarissima, negli ultimi anni sono diverse le voci che parlerebbero di unatra CR7 e sua ...

