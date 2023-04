Credere nelle bufale ha salvato la vita ai nostri antenati. Oggi è un altro mondo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come mai le bufale, cioè storie che, contrariamente a ciò che per gli antichi era il mito, sono state più volte inoppugnabilmente smentite, resistono, fioriscono e aumentano la loro presa, nonostante a volte appaia incredibile anche solo pensare di potervi Credere? In realtà, la tendenza a Credere nelle bufale può essere vista come il sottoprodotto di una serie di caratteristiche del nostro mondo cognitivo, ereditate da antenati per i quali tali caratteristiche erano vantaggiose evolutivamente parlando (nonostante Oggi possa sembrare incredibile). Per esempio, la spiccata capacità della nostra specie di cercare e scoprire correlazioni anche tenui in dati apparentemente caotici è quella che probabilmente consentiva di ottenere informazioni molto utili ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come mai le, cioè storie che, contrariamente a ciò che per gli antichi era il mito, sono state più volte inoppugnabilmente smentite, resistono, fioriscono e aumentano la loro presa, nonostante a volte appaia incredibile anche solo pensare di potervi? In realtà, la tendenza apuò essere vista come il sottoprodotto di una serie di caratteristiche del nostrocognitivo, ereditate daper i quali tali caratteristiche erano vantaggiose evolutivamente parlando (nonostantepossa sembrare incredibile). Per esempio, la spiccata capacità della nostra specie di cercare e scoprire correlazioni anche tenui in dati apparentemente caotici è quella che probabilmente consentiva di ottenere informazioni molto utili ...

