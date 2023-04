Covid | truffa da 14 milioni a Regione Lazio su mascherine

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) –sullealladurante la prima fase del. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma, su delega della procura, hanno dato esecuzione al decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino per il sequestro preventivo di beni per circa 14di euro nei confronti di sette persone fisiche e due società in rene al profitto per ipotesi di reato diaggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento, riferisce la Guardia di Finanza in una nota, è stato emesso al termine delle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria per la ...