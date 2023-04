Covid, per la truffa presa da Zingaretti sulle mascherine (e pagata dai cittadini) sequestrati 14 milioni di euro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arriva il sequestro preventivo di beni per circa 14 milioni di euro nei confronti di sette persone fisiche e due società in relazione al profitto per ipotesi di reato di truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio per la clamorosa fregatura presa da Zingaretti e dalla Regione Lazio sui dispositivi di protezione che l’allora presidente della Regione aveva pensato di acquistare da alcune aziende rivelatesi, poi, inadeguate. I militari del Comando provinciale della guardia di Finanza di Roma, su delega della Procura della Capitale, hanno dato esecuzione al decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino per il sequestro preventivo della somma che è servita per pagare la fornitura farlocca delle mascherine e degli altri ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arriva il sequestro preventivo di beni per circa 14dinei confronti di sette persone fisiche e due società in relazione al profitto per ipotesi di reato diaggravata, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio per la clamorosa fregaturadae dalla Regione Lazio sui dispositivi di protezione che l’allora presidente della Regione aveva pensato di acquistare da alcune aziende rivelatesi, poi, inadeguate. I militari del Comando provinciale della guardia di Finanza di Roma, su delega della Procura della Capitale, hanno dato esecuzione al decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino per il sequestro preventivo della somma che è servita per pagare la fornitura farlocca dellee degli altri ...

