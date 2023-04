Covid | da Wuhan ad Arturo | studio italiano ' verso fine pandemia con brodo varianti'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - La 'zuppa' diin cui ci troviamo 'immersi' oggi, a oltre 3 anni dalla comparsa di Sars-CoV-2, ci porterà fuori dalla? "È verosimile che ci stiamo dirigendouna nuova era in cui il virus pian piano ridurrà le sue caratteristiche di diffusività e letalità". Punta sulla competizione tracome fattore in grado di decretare ladell'incubol'ipotesi prospettata da due studi italiani condotti da scienziati dell'università degli Studi dell'Insubria, come spiega Fabio Angeli, docente di Malattie dell'apparato cardiovascolare, che ha coordinato il gruppo di ricerca. Il lavoro degli esperti è pubblicato sulla rivista 'European Journal of Internal Medicine' e si concentra sulle ...

Covid, da Wuhan ad Arturo: "Verso fine pandemia con brodo varianti" Adnkronos

La pandemia di Covid sta per finire La 'zuppa' di varianti in cui ci troviamo immersi oggi, a oltre tre anni dalla comparsa della prima versione del virus Sars-CoV-2, potrebbe ...I lavori firmati dal professor Fabio Angeli con la biotecnologa dell'Insubria, Martina Zappa, e Paolo Verdecchia, ricercatore cardiovascolare di Perugia, pubblicati sulla prestigiosa rivista European ...