Covid: chiude hub vaccinale allestito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - chiuderà alla fine del mese il centro vaccinale allestito all'esterno dell'ospedale Papa Giovanni XXIII a gennaio 2022. Inizialmente destinato alle sole vaccinazioni anti Covid19, la sua attività nel corso dei mesi si è estesa anche ad altre prestazioni vaccinali, come i vaccini antinfluenzale, anti Herpes Zoster, anti Papilloma Virus, oltre che per il vaiolo delle scimmie e vari tipi di pneumococco e meningococco. Per Herpes Zoster e Papilloma Virus sono ancora attive le campagne vaccinali rivolte a specifiche coorti di cittadini che risiedono nel territorio di competenza della ASST Papa Giovanni XXIII. Fino a fine mese le giovani donne nate tra il 1998 e il 2005 hanno l'opportunità di ...

