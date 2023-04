Costretta a lasciare casa e pestata dall’ex marito e dai familiari: sei arresti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha arrestato su ordine del Gip di Napoli sei persone – due finite in carcere e quattro ai domiciliari – per reati di tentata estorsione, stalking, lesioni personali e porto illegali di armi commessi nei confronti di una coppia di conviventi, lui 40enne e lei 30enne, entrambi residenti a Mugnano di Napoli, che hanno denunciato le condotte criminale di cui sono stati vittime. I fatti traggono origine dalla rottura della relazione tra la donna e l’ex marito; da quel momento quest’ultimo e i suoi familiari – è emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli nord ed effettuate dalla Squadra Mobile di Napoli e dai Commissariati di Arenella e Scampia – hanno iniziato a perseguitare la donna e il suo nuovo compagno, costringendo nell’agosto 2021 la trentenne a lasciare la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha arrestato su ordine del Gip di Napoli sei persone – due finite in carcere e quattro ai domiciliari – per reati di tentata estorsione, stalking, lesioni personali e porto illegali di armi commessi nei confronti di una coppia di conviventi, lui 40enne e lei 30enne, entrambi residenti a Mugnano di Napoli, che hanno denunciato le condotte criminale di cui sono stati vittime. I fatti traggono origine dalla rottura della relazione tra la donna e l’ex; da quel momento quest’ultimo e i suoi– è emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli nord ed effettuate dalla Squadra Mobile di Napoli e dai Commissariati di Arenella e Scampia – hanno iniziato a perseguitare la donna e il suo nuovo compagno, costringendo nell’agosto 2021 la trentenne ala ...

