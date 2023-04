Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KwameKadafi : RT @MilanNewsit: Maignan conquista tutti. Costacurta: 'Da stasera si può dire che è il migliore al mondo' - mjpdevil76 : RT @MilanNewsit: Maignan conquista tutti. Costacurta: 'Da stasera si può dire che è il migliore al mondo' - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Maignan conquista tutti. Costacurta: 'Da stasera si può dire che è il migliore al mondo' - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: Maignan conquista tutti. Costacurta: 'Da stasera si può dire che è il migliore al mondo' - clarence_von : RT @MilanNewsit: Maignan conquista tutti. Costacurta: 'Da stasera si può dire che è il migliore al mondo' -

... forte di una difesa straordinaria, con Tassotti, Baresi, Maldini, Filippo Galli e'. Agostini e Rossi hanno poi parlato del Milan di oggi, e dei loro successori nel ruolo, Giroud e... superando il precedente record di. La partita sembra indirizzata sul pari prima dell'... Isaac crossa rasoterra dalla sinistra trovando Beto, che anticipa secco Thiaw e infilacon un ...... conimpreparato al tiro che passa tra le gambe dello stesso Bennacer. Occorrono 20 minuti ... che si porta a casa solo il record del gol più anziano della serie A (tolto ail primato ...

Costacurta su Maignan: 'Ora si può dire: miglior portiere al mondo' Calciomercato.com

Una parata strepitosa su Di Lorenzo all'andata, oggi il rigore parata a Kvaratskhelia in un momento cruciale del match, Mike Maignan ha dimostrato in un palcoscenico importante come la ...Presente negli studi di Sky nel post-partita di Milan-Napoli di Champions League, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole su Mike Maignan, autore di una ...