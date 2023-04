Cospito, l’ergastolo non è così automatico (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cospito è sotto processo per “strage politica” e il codice penale prevede l’ergastolo senza attenuanti. Ora però la Corte costituzionale ha definito illegittimo questo automatismo Leggi su wired (Di mercoledì 19 aprile 2023)è sotto processo per “strage politica” e il codice penale prevedesenza attenuanti. Ora però la Corte costituzionale ha definito illegittimo questo automatismo

