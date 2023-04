Cospito interrompe lo sciopero della fame contro il 41bis | lo ha comunicato al carcere | aveva già ripreso ad alimentarsi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alfredoha interrotto loiniziato il 20 ottobre 2022. Lo hal'anarchico recluso al 41 bis su un modello prestampato a disposizione dei detenuti in cui...

Leggi anche, Delmastro: "Consulta non incide su 41 bis", Consulta: "No all'ergastolo se per giudice prevalgono attenuanti" Alfredo, la difesa: "Incostituzionale pena fissa ...L'anarchicolo sciopero della fame dopo la decisione della Consulta sulle attenuanti E' ufficiale: l'anarchico Alfredoha interrotto lo sciopero della fame . Il 55enne pescarese, che ...Nei giorni scorsi però si era saputo che, ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, aveva ripreso ad assumere alimenti , soprattutto delle bustine di ...

