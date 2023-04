Cospito interrompe lo sciopero della fame 

(Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Alfredolofame. La decisione che è stata comunicata al TribunaleSorveglianza di Milano e che al momento, non è stata motivata, arriva dopo che la Consulta ha aperto all'ipotesi di uno sconto di pena ritenendo "illegittimo" il divieto di attenuanti. L'anarchico potrebbe andare incontro a una condanna compresa tra i 20 e i 24 anni di reclusione e non più all'ergastolo. La decisioneConsulta Martedì scorso nella camera di consiglio la Consulta ha esaminato la questione sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino nell'ambito del procedimento che vede imputato Alfredoper il reato di strage (articolo 285 cp) in relazione agli ordigni esplosi nel 2006 nei pressiScuola allievi ...

L'anarchicolo sciopero della fame dopo la decisione della Consulta sulle attenuanti E' ufficiale: l'anarchico Alfredoha interrotto lo sciopero della fame . Il 55enne pescarese, che ...Il regime del 41 bis rimane non solo per volontà politica, ma per conformi sentenze della magistratura italiana che hanno sempre precisato la pericolosità sociale di". La Corte costituzionale ...Oggidovrebbe ricevere la visita del suo avvocato Flavio Rossi Albertini. 'Non si alimenta come fanno le persone, con pasta, pesce e carne, da 180 giorni - le sue parole ieri ai giornalisti - ...

Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, Alfredo Cospito, l'anarchico esponente della Fai ha deciso ...Dopo sei mesi di protesta contro il 41-bis: il detenuto anarchico lo ha fatto sapere al Tribunale di Sorveglianza di Milano, scrive ANSA ...