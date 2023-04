(Di mercoledì 19 aprile 2023) laria, senatrice di Avs, ha parlatosentenzaCorte Costituzionale suldi Alfredo, l'anarchico al 41bis e da oltre 180 giorni in quasi totale. 'La ...

'Una buona notizia che apre alla possibilità chepossa beneficiare delle garanzie e dei diritti garantiti a tutti gli imputati. Grazie all`imparzialità della Corte, che non si è lasciata ...Le parole della senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra,Cucchi, sono accolte dal fragoroso ... Sulla vicenda che riguarda l'anarchico Alfredo, da mesi in sciopero della fame contro il ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, il procuratore generale della Cassazione che chiede la revoca del 41bis: "Va dimostrato il legame attuale con gli anarchici" La preoccupazione della ...

Cospito, Ilaria Cucchi (Avs): “Ora Nordio riapra il caso e lui smetta lo sciopero della fame” Globalist.it

Caso Cospito, Ilaria Cucchi: "Ieri c`è stata una vittoria dei diritti. Ora mi auguro che Cospito smetta lo sciopero della fame e che il ministro Nordio dopo la sentenza della Consulta riapra il caso".