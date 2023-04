Cospito, Delmastro spegne gli entusiasmi della sinistra: la Consulta non incide sul 41 bis (Di mercoledì 19 aprile 2023) La sentenza della Corte Costituzionale su Cospito? Non incide sul 41 bis avverte il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, esponente e parlamentare di Fratelli d’Italia, spegnendo l’entusiasmo della sinistra, che tifa per l’anarchico autore dell’attentato con l’esplosivo alla Scuola carabinieri di Fossano del 2006, nel Cuneese. “Ancora una volta la sinistra sul caso Cospito tenta di intorbidire le acque dopo la sentenza della Consulta – dice Delmastro. – La possibilità del riconoscimento delle attenuanti incide sulla pena finale e non certamente sul regime carcerario del 41 bis. Il regime del 41 bis rimane non solo per volontà politica, ma per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) La sentenzaCorte Costituzionale su? Nonsul 41 bis avverte il sottosegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, esponente e parlamentare di Fratelli d’Italia,ndo l’entusiasmo, che tifa per l’anarchico autore dell’attentato con l’esplosivo alla Scuola carabinieri di Fossano del 2006, nel Cuneese. “Ancora una volta lasul casotenta di intorbidire le acque dopo la sentenza– dice. – La possibilità del riconoscimento delle attenuantisulla pena finale e non certamente sul regime carcerario del 41 bis. Il regime del 41 bis rimane non solo per volontà politica, ma per ...

