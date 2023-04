Così la Realtà Virtuale cambierà il mondo dei casinò fisici e online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come è ovvio che sia, esistono delle differenze tra casinò fisici e online. È tuttavia chiaro che il mondo dell’intrattenimento venga rivoluzionato dall’utilizzo della Realtà Virtuale, destinato a cambiare il volto delle sale da gioco online e offline. Nuove tecnologie pensate per un coinvolgimento maggiore dell’utente: scoprire le loro applicazioni nel mondo del gambling non può che destare interesse. VR e casinò: come legarli insieme? La Realtà Virtuale consiste in una tecnologia immersiva capace di inserire l’utente in un contesto completamente digitale dal punto di vista sensoriale. Grazie a specifiche periferiche, infatti, è possibile interagire con gli elementi presenti nell’ambiente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Come è ovvio che sia, esistono delle differenze tra. È tuttavia chiaro che ildell’intrattenimento venga rivoluzionato dall’utilizzo della, destinato a cambiare il volto delle sale da giocoe offline. Nuove tecnologie pensate per un coinvolgimento maggiore dell’utente: scoprire le loro applicazioni neldel gambling non può che destare interesse. VR e: come legarli insieme? Laconsiste in una tecnologia immersiva capace di inserire l’utente in un contesto completamente digitale dal punto di vista sensoriale. Grazie a specifiche periferiche, infatti, è possibile interagire con gli elementi presenti nell’ambiente ...

