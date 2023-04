Cosa sono i secchi-Wc delle scuole Usa e perché c’entrano con le sparatorie – Il video (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle classi di numerose scuole degli Stati Uniti stanno iniziando ad arrivare i «poop bucket», i secchi per i bisogni fisiologici. E la colpa è delle sparatorie. «Emergency Survival Supplies», si legge sulla plastica gialla, mentre il professor Larry Lexicon tira fuori rotoli di carta igienica dal loro interno. «A quanto pare molte persone non sanno perché abbiamo questi secchi nelle classi – dice Lexicon in un video diventato virale su TikTok, pubblicato all’indomani della strage di Nashville – servono per le sparatorie nelle scuole». «Non vorrei dirlo in maniera così schietta – continua il professore nel filmato visto milioni di volte – ma quando ho iniziato a insegnare, questi secchi non li avevamo». I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle classi di numerosedegli Stati Uniti stanno iniziando ad arrivare i «poop bucket», iper i bisogni fisiologici. E la colpa è. «Emergency Survival Supplies», si legge sulla plastica gialla, mentre il professor Larry Lexicon tira fuori rotoli di carta igienica dal loro interno. «A quanto pare molte persone non sannoabbiamo questinelle classi – dice Lexicon in undiventato virale su TikTok, pubblicato all’indomani della strage di Nashville – servono per lenelle». «Non vorrei dirlo in maniera così schietta – continua il professore nel filmato visto milioni di volte – ma quando ho iniziato a insegnare, questinon li avevamo». I ...

