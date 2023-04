"Cosa significa crescere in Iran, dove tutto è vietato": Shiva Amini, testimonianza-choc (Di mercoledì 19 aprile 2023) Shiva Amini, ragazza Iraniana, ex calciatrice, oggi allenatrice, e Mario Ferri, che detiene il primato italiano per le invasioni di campo, sono gli ospiti di oggi di Terraverso, il podcast di Libero. "Ho giocato a calcio in un Paese dove le ragazze non godono dei diritti fondamentali, figurarsi giocare a calcio. Giocai a calcio in Svizzera senza velo e mi dissero che non sarei potuta tornare in Iran, altrimenti mi avrebbero arrestato: è successo nel 2017", racconta Shiva. Pensi che l'Italia sia un Paese razzista, chiede Emanuele Ranucci, ideatore del format? "Gli italiani mi hanno aiutato tanto, non ho mai avuto la sensazione di essere in un Paese straniero, l'Italia è casa mia". "Da quindici anni faccio un'invasione di campo", spiega Ferri, "l'ultima il Qatar: era un gesto folle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), ragazzaiana, ex calciatrice, oggi allenatrice, e Mario Ferri, che detiene il primato italiano per le invasioni di campo, sono gli ospiti di oggi di Terraverso, il podcast di Libero. "Ho giocato a calcio in un Paesele ragazze non godono dei diritti fondamentali, figurarsi giocare a calcio. Giocai a calcio in Svizzera senza velo e mi dissero che non sarei potuta tornare in, altrimenti mi avrebbero arrestato: è successo nel 2017", racconta. Pensi che l'Italia sia un Paese razzista, chiede Emanuele Ranucci, ideatore del format? "Gli italiani mi hanno aiutato tanto, non ho mai avuto la sensazione di essere in un Paese straniero, l'Italia è casa mia". "Da quindici anni faccio un'invasione di campo", spiega Ferri, "l'ultima il Qatar: era un gesto folle ...

