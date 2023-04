Cosa si può fare con NFC su smartphone

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Su praticamente qualsiasi telefono moderno troviamo il modulo NFC, una delle tecnologie con maggiori potenzialità spesso sfruttato dall'utente in maniera inconsapevole o disattivato senza alcun motivo (se non dopo aver letto qualche improbabile guida sul risparmio energetico).L'NFC ha di fatto cambiato le abitudini sul nostro telefono, accentrando tecnologie che prima erano appannaggio solo di pochi dispositivi (come per esempio il chip presente sulle carte di credito). Molti infatti lo usano per pagare contactless con il telefono, ma non è l'unica funzione che è possibile sfruttare con l'NFC. Se non abbiamo mai sentito parlare di questa tecnologia in questa guida vi mostreremoè NFC, come si usa e come può rivelarsi molto utile in svariati scenari insospettabili, in modo da poterla tirare fuori anche quando non dobbiamo pagare il conto al ristorante. LEGGI ...