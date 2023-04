Cosa ha visto il Var sul rigore di Leao su Lozano? (Corsport) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il rigore non assegnato al Napoli per fallo di Leao su Lozano, scrive il Corriere dello Sport: Manca un rigore netto alla partita del polacco Marciniak. Unito alle nefandezze di Kovacs all’andata, pesa nell’economia di questo quarto di finale. Penalty netto. Tocco prima sul sinistro di Lozano, che si sposta netto, poi forse Leao sfiora il pallone (lo fa anche il messicano): Cosa ha visto il Var Kwiatowski? E Marciniak che dice pallone? Un errore (grave) nell’errore. Questo scrive invece la Gazzetta: Al 36’ Leao entra in scivolata su Lozano: poca palla, molto piede. Marciniak non dà rigore e il Var lo spalleggia perché conta anche la valutazione da campo: ma è più rigore che no, anche ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilnon assegnato al Napoli per fallo disu, scrive il Corriere dello Sport: Manca unnetto alla partita del polacco Marciniak. Unito alle nefandezze di Kovacs all’andata, pesa nell’economia di questo quarto di finale. Penalty netto. Tocco prima sul sinistro di, che si sposta netto, poi forsesfiora il pallone (lo fa anche il messicano):hail Var Kwiatowski? E Marciniak che dice pallone? Un errore (grave) nell’errore. Questo scrive invece la Gazzetta: Al 36’entra in scivolata su: poca palla, molto piede. Marciniak non dàe il Var lo spalleggia perché conta anche la valutazione da campo: ma è piùche no, anche ...

