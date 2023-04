Cosa aspettarsi dalla crisi in Sudan secondo Murphy (Di mercoledì 19 aprile 2023) secondo Theodore Murphy, direttore dell’Africa Programme dell’Ecfr, riguardo alla crisi in Sudan i decisori politici europei dovrebbero prepararsi a due potenziali esiti. C’è uno scenario possibile che vede la vittoria assoluta di uno dei due gruppi militari, le Forze armate Sudanesi (Fas) e le Forze di supporto rapido (Rsf). E in questo caso, per gestire l’impatto, “sin dal primo giorno si dovrebbe fornire un quadro di impegno per garantire la sopravvivenza della democrazia Sudanese”, spiega. Il secondo scenario vede l’estendersi del conflitto: e in questo caso, “le azioni di contenimento dovrebbero essere dirette oltre i leader militari verso i fattori scatenanti di secondo ordine: i movimenti armati Sudanesi e gli Stati regionali”, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023)Theodore, direttore dell’Africa Programme dell’Ecfr, riguardo allaini decisori politici europei dovrebbero prepararsi a due potenziali esiti. C’è uno scenario possibile che vede la vittoria assoluta di uno dei due gruppi militari, le Forze armateesi (Fas) e le Forze di supporto rapido (Rsf). E in questo caso, per gestire l’impatto, “sin dal primo giorno si dovrebbe fornire un quadro di impegno per garantire la sopravvivenza della democraziaese”, spiega. Ilscenario vede l’estendersi del conflitto: e in questo caso, “le azioni di contenimento dovrebbero essere dirette oltre i leader militari verso i fattori scatenanti diordine: i movimenti armatiesi e gli Stati regionali”, ...

