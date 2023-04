Cosa accomuna Messi, Beyoncé e Musk? Le improbabili categorie del Time (Di mercoledì 19 aprile 2023) La consueta lista delle cento personalità più influenti al mondo, stilata da Time, presenta un’interessante tassonomia nelle sottocategorie: icone, leader, artisti, innovatori, pionieri e titani. Un’icona è Carlo III, un leader è Joe Biden, un artista è Drew Barrymore, un innovatore è Natasha Lyonne, un pioniere è Mikaela Shifrrin; ma a catturare l’occhio sono i titani. A quanto pare è l’appartenenza a questa specie mitologica che accomuna Deborah Lipstadt e Beyoncé, Angela Bassett ed Elon Musk, Özlem Türeci e Leo Messi. È singolare notare come il titanismo sia dunque un termine sotto cui possono incontrarsi una studiosa di Olocausto e la cantante di “Crazy in love”, la protagonista di “Wakanda forever” e il fumantino proprietario di Twitter, una leader della ricerca anti-Covid e il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 aprile 2023) La consueta lista delle cento personalità più influenti al mondo, stilata da, presenta un’interessante tassonomia nelle sotto: icone, leader, artisti, innovatori, pionieri e titani. Un’icona è Carlo III, un leader è Joe Biden, un artista è Drew Barrymore, un innovatore è Natasha Lyonne, un pioniere è Mikaela Shifrrin; ma a catturare l’occhio sono i titani. A quanto pare è l’appartenenza a questa specie mitologica cheDeborah Lipstadt e, Angela Bassett ed Elon, Özlem Türeci e Leo. È singolare notare come il titanismo sia dunque un termine sotto cui possono incontrarsi una studiosa di Olocausto e la cantante di “Crazy in love”, la protagonista di “Wakanda forever” e il fumantino proprietario di Twitter, una leader della ricerca anti-Covid e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MimmoB17 : @maurizioscatola @TommasoFoti 8/10 anni di governo: ius soli, legge Zan, legalizzazione cannabis. N loro programma,… - gjscco : RT @GalleniW205035: C'è una cosa che accomuna #Fugatti e #Lollobrigida Oltre ad essere stupidi è quello si vede, non c'è bisogno di sottol… - donatodilalla : RT @BITCHYFit: L'unica cosa che accomuna Nikita, Antonella e Martina è il loro 0dio nei confronti di Oriana, non è un'amicizia è un'alleanz… - fiore79773274 : RT @GalleniW205035: C'è una cosa che accomuna #Fugatti e #Lollobrigida Oltre ad essere stupidi è quello si vede, non c'è bisogno di sottol… - Piero43 : RT @GalleniW205035: C'è una cosa che accomuna #Fugatti e #Lollobrigida Oltre ad essere stupidi è quello si vede, non c'è bisogno di sottol… -