Corriere, rimpianto napoletano in prima pagina: “Milan alle stelle, rabbia Napoli: negato un rigore” (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, andata in scena nella serata di ieri, che ha visto la compagine rossonera staccare il pass per le semifinali. Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un focus sul mondo del calcio italiano e precisamente sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan con la compagine rossonera protagonista della serata dopo aver staccato il pass per le semifinali. Il Napoli, invece, è visibilmente deluso per la mancata concessione di un rigore durante la partita tanto che a nulla vale il pareggio rimediato al Maradona, complice il risultato d’andata a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’edizione odierna deldello Sport si sofferma sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra, andata in scena nella serata di ieri, che ha visto la compagine rossonera staccare il pass per le semifinali. Ildello Sport apre incon un focus sul mondo del calcio italiano e precisamente sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tracon la compagine rossonera protagonista della serata dopo aver staccato il pass per le semifinali. Il, invece, è visibilmente deluso per la mancata concessione di undurante la partita tanto che a nulla vale il pareggio rimediato al Maradona, complice il risultato d’andata a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Rimpianto napoletano: Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio sul match del 'Maradona'… - noth2loos : @DottLiberismo @Corriere @Capezzone @ItaliettaL @dariodivico @AndreaBitetto Vedrei bene Panebianco a @ilgiornale, p… - Luxgraph : «Ho sbagliato a non pensare che l’avrei rimpianto per tutta la vita»: la ragazza dell’ultima foto di Julia Ituma… - Luxgraph : «Ho sbagliato a non pensare che l’avrei rimpianto per tutta la vita»: la ragazza dell’ultima foto di Julia Ituma… -