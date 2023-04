Correa: «Il gol dà fiducia, era da tanto! Inter, bisogna sognare» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Correa ha segnato stasera in Inter-Benfica, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni a Inter TV nel post partita dell’incontro del Meazza. SBLOCCATO! – Riecco il gol di Joaquin Correa in Inter-Benfica: «Volevamo tantissimo questa semifinale, è un grande gruppo. Dobbiamo essere sempre attenti, questo è il nostro difetto di quest’anno. bisogna continuare così per finire alla grande. Fantastico e importantissimo, adesso abbiamo una semifinale da giocare ma pensiamo al campionato che siamo indietro. Sicuramente il gol dà fiducia, era da tanto che non lo facevo. Sono contento di averlo segnato e voglio continuare così. La semifinale? bisogna sognare, sennò non si va avanti. Abbiamo questo sogno e lo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha segnato stasera in-Benfica, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni aTV nel post partita dell’incontro del Meazza. SBLOCCATO! – Riecco il gol di Joaquinin-Benfica: «Volevamo tantissimo questa semifinale, è un grande gruppo. Dobbiamo essere sempre attenti, questo è il nostro difetto di quest’anno.continuare così per finire alla grande. Fantastico e importantissimo, adesso abbiamo una semifinale da giocare ma pensiamo al campionato che siamo indietro. Sicuramente il gol dà, era da tanto che non lo facevo. Sono contento di averlo segnato e voglio continuare così. La semifinale?, sennò non si va avanti. Abbiamo questo sogno e lo ...

