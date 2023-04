Correa: «Felice per la semifinale e il gol. Esultanza? Non ero polemico!» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Correa, tornato al gol in Inter-Benfica, parla della qualificazione alla semifinale di Champions League e della sua Esultanza. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro intervenuto su Prime Video. FELICTÀ – Joaquin Correa torna ad essere protagonista con l’Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Prime Video dall’attaccante argentino al termine della sfida di Champions League contro il Benfica: «Era importantissimo e un sogno per noi arrivare in semifinale. È una grandissima felicità, lo abbiamo meritato. Segnare è importantissimo per me, soprattutto per il momento che stavo passando. Siamo contenti per la semifinale e andiamo lì per fare bene. L’Esultanza? Nessuna polemica. Ho esultato, ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre e l’ho fatto solo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023), tornato al gol in Inter-Benfica, parla della qualificazione alladi Champions League e della sua. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro intervenuto su Prime Video. FELICTÀ – Joaquintorna ad essere protagonista con l’Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Prime Video dall’attaccante argentino al termine della sfida di Champions League contro il Benfica: «Era importantissimo e un sogno per noi arrivare in. È una grandissima felicità, lo abbiamo meritato. Segnare è importantissimo per me, soprattutto per il momento che stavo passando. Siamo contenti per lae andiamo lì per fare bene. L’? Nessuna polemica. Ho esultato, ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre e l’ho fatto solo ...

