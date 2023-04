Cori razzisti: accolto ricorso Juve contro la chiusura curva (Di mercoledì 19 aprile 2023) In attesa della sentenza del Collegio di garanzia Coni sul caso plusvalenze, la Juve incassa un punto sul fronte della giustizia sportiva: la Corte d'appello federale a sezioni unite ha infatti appena ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) In attesa della sentenza del Collegio di garanzia Coni sul caso plusvalenze, laincassa un punto sul fronte della giustizia sportiva: la Corte d'appello federale a sezioni unite ha infatti appena ...

Juve Napoli, tifosi in curva dopo la sentenza della Corte d'appello FIGC La Juve avrà un'arma in più per la sfida di domenica sera contro il Napoli. La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha infatti disposto l'annullamento della sanzione comminata dopo i cori razzisti rivolti a Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, riaprendo di fatto il settore denominato 'Tribuna sud primo anello' chiuso dal dispositivo del giudice sportivo. La Juventus ha vinto il ricorso alla Corte Sportiva d'Appello contro la chiusura della curva decisa dal Tribunale Federale Nazionale a causa dei cori razzisti nei confronti di Lukaku in Coppa Italia. La decisione della Corte federale a Sezioni Unite è dunque quella di accogliere il reclamo bianconero, pertanto contro il Napoli, prossimo turno, il tifo organizzato bianconero potrà assistere al big match, in programma domenica 23 aprile, sugli spalti dell'Allianz Stadium.