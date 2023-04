Cori e fuochi d’artificio ‘napoletani’, Pioli ironico: “Me li aspettavo un po’ più belli” (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta i Cori e i fuochi d’artificio fuori dall’hotel dei rossoneri e sottolinea la determinazione dei suoi calciatori nella vittoria contro il Napoli. Stefano Pioli, allenatore del Milan, è apparso piuttosto ironico nel post partita di Napoli-Milan scherzando sui Cori e i fuochi d’artificio fatti esplodere dai tifosi partenopei fuori dall’hotel dove alloggiava il Milan per tenere svegli i giocatori prima della partita allo stadio Diego Armando Maradona. In un’intervista alla televisione del club rossonero, Pioli ha risposto alla domanda del giornalista dicendo: “Mi addormento sempre presto, ma mi aspettavo fuochi d’artificio un ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’allenatore del Milan, Stefano, commenta ie ifuori dall’hotel dei rossoneri e sottolinea la determinazione dei suoi calciatori nella vittoria contro il Napoli. Stefano, allenatore del Milan, è apparso piuttostonel post partita di Napoli-Milan scherzando suie ifatti esplodere dai tifosi partenopei fuori dall’hotel dove alloggiava il Milan per tenere svegli i giocatori prima della partita allo stadio Diego Armando Maradona. In un’intervista alla televisione del club rossonero,ha risposto alla domanda del giornalista dicendo: “Mi addormento sempre presto, ma miun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lilacphantasia : RT @ansiogenaaf: alla fine fanno molto più rumore questi due schiaffetti sui vetri che i vostri fuochi d’artificio e cori ???? - Leggenda88 : RT @TeoBellan: Ah appuntamento sotto l'Hotel Vesuvio per cori, petardi e fuochi d'artificio. Si replica la performance della scorsa notte e… - Vincentand2 : @GoalItalia Tric trac, bombe a mano, cori tutta la notte sotto l'hotel del Milan, lamentele per l'arbitro, Osimhen… - Valenti97642851 : @lucacerchione @ADeLaurentiis All’andata rigore netto per il Milan … cori razzisti a Leao fuochi d’artificio per tu… - ansiogenaaf : alla fine fanno molto più rumore questi due schiaffetti sui vetri che i vostri fuochi d’artificio e cori ???? -