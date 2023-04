Coppa Cobram 2023 a Desenzano del Garda | torna la corsa ciclistica di Fantozzi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ladomenica 23 aprile adel, in provincia di Brescia, dopo quattro anni di pausa. E sarà l’occasione per celebrare uno dei momenti più iconici di tutta la saga di. La famigerata, infatti, è tra le parti cult dicontro tutti, terzo capitolo del ciclo di film dedicati al leggendario impiegato italiano, diretto nel 1980 da Neri Parenti e Paolo Villaggio. Il percorso dellanon andrà dalla cima del Diavolo alla Trattoria al Curvone, ma partirà dalla centrale piazza Cappelletti a. Saranno premiati i costumi migliori. Con somma gioia del signor Bresciani che per l’occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sevenpress : Domenica 23 aprile tutti a pedalare alla Coppa Cobram del Garda - sensoepidermico : Lo zombie carrozzinato killer e la scena dello yogurt da porno amatoriale uralo-altaico meritano ?? povero Paul Muel… - serieB123 : Tutti «in bici alla bersagliera», torna a Desenzano la fantozziana Coppa Cobram del Garda - StevenForti : Fantozzi e la rievocazione della Coppa Cobram a Desenzano del Garda: «Tutti in sella, alla bersagliera» - beppespatola : 'Avanti merd...': tutti a pedalare alla Coppa Cobram del Garda -

... insieme a numerosi sventurati ciclisti, quello che domenica 23 aprile, dopo quattro anni di attesa, affronterà in sella alla bersagliera su biciclette d'epoca o in stile vintage la VII...Ciclisti nostalgici di Fantozzi, in sella (non alla bersagliera)! Ecco le info per partecipare allaSarà un tripudio di signorine Silvani, ragionieri Filini e geometri Belli , insieme a ...... promettono gli organizzatori: domenica 23 aprile a partire dalle 11 a Desenzano del Garda (nel Bresciano) tornerà, dopo quattro anni di sospensione, ladel Garda, che rievoca una delle ...

Avanti merdacce: domenica tutti in sella per la Coppa Cobram del Garda gardapost

Centinaia di partecipanti sfileranno in una biciclettata non competitiva per le strade della cittadina gardesana. Rigorosamente agghindati nello stile della saga ...A Desenzano domenica 23 aprile la settima edizione dopo 4 anni di stop. Sport e goliardia rievocando il personaggio di Paolo Villaggio. Nel pacco gara anche la mitica «Bomba» ...