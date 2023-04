Convocati Juve: Pogba e De Sciglio in lista. Ci sono Szczesny e Rabiot (Di mercoledì 19 aprile 2023) sono 23 i Convocati di Massimiliano Allegri in vista della partita che vedrà la Juventus affrontare lo Sporting Lisbona nel ritorno dei... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023)23 idi Massimiliano Allegri in vista della partita che vedrà lantus affrontare lo Sporting Lisbona nel ritorno dei...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : I convocati per la finale di questa sera ???? #VicenzaJuveNG ?? - sportli26181512 : #Juve, i convocati per lo #Sporting: un'assenza per Allegri: La lista dei calciatori a disposizione dell'allenatore… - cmdotcom : Convocati #Juve: #Pogba e #DeSciglio in lista. Ci sono #Szczesny e #Rabiot #SportingLisbona #SportingJuve… - sportli26181512 : Convocati Juve: Pogba e De Sciglio in lista. Ci sono Szczesny e Rabiot: Sono 23 i convocati di Massimiliano Allegri… - ilbianconerocom : #Juve, i CONVOCATI per lo #Sporting Lisbona: out Kean, la scelta su Alex Sandro -