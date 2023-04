Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : I convocati per la finale di questa sera ???? #VicenzaJuveNG ?? - CalcioNews24 : Convocati Juve, Kean è l’unico assente - muffvns : RT @villaneveismo_: Codacons e club napoletani nati ieri che tra un po' chiedono pure le chiavi di torino attesa la sentenza sui 15 punti è… - Alessiaharkness : RT @villaneveismo_: Codacons e club napoletani nati ieri che tra un po' chiedono pure le chiavi di torino attesa la sentenza sui 15 punti è… - JuventusUn : #SportingJuventus, i convocati di #Allegri: UFFICIALE, è successo ancora! I DETTAGLI ?? -

dellaper l'Europa League PORTIERI : Szczesny, Pinsoglio, Perin. DIFENSORI : De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. CENTROCAMPISTI : Locatelli, Pogba, ...Commenta per primo Sono 23 idi Massimiliano Allegri in vista della partita che vedrà la Juventus affrontare lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera in Portogallo. ...La Juventus si appresta ad affrontare una delle gare più decisive della stagione, i quarti di finale di ritorno di Europa League contro lo Sporting CP. I bianconeri si giocheranno l'accesso alla ...

Sporting-Juve, i convocati di Allegri: due recuperi, assente Kean Tuttosport

Nella lista ufficiale diramata dalla società bianconera tornano De Sciglio e Alex Sandro. Presente anche Paul Pogba. Ai box Moise Kean ...La lista dei calciatori a disposizione dell'allenatore bianconero per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League ...