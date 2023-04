Convocati Fiorentina: niente Amrabat, Brekalo e Ikoné (Di mercoledì 19 aprile 2023) La lista dei Convocati della Fiorentina per la sfida di Domani contro il Lech Poznan: assenti Amrabat, Brekalo e Ikoné La Fiorentina domani scende in campo al Franchi contro il Lech Poznan in Conference League. I Viola partiranno forti del risultato dell’andata di 4-1. Di seguito la lista dei Convocati di Italiano. Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi. Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora. Attaccanti: Gonzalez, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) La lista deidellaper la sfida di Domani contro il Lech Poznan: assentiLadomani scende in campo al Franchi contro il Lech Poznan in Conference League. I Viola partiranno forti del risultato dell’andata di 4-1. Di seguito la lista deidi Italiano. Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi. Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora. Attaccanti: Gonzalez, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

