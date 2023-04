Controlli per Napoli-Milan: scattano denunce e sanzioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Controlli per la partita di Chanpions League Napoli-Milan sanzionate 15 persone e denunciate 6. Ritirati 36 biglietti per sospetta irregolarità Ieri, nell’ambito dei servizi e Controlli predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio di Champions League Napoli-Milan, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente. Queste ultime, altresì, sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 6 persone, ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)per la partita di Chanpions Leaguesanzionate 15 persone e denunciate 6. Ritirati 36 biglietti per sospetta irregolarità Ieri, nell’ambito dei servizi epredisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio di Champions League, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente. Queste ultime, altresì, sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 6 persone, ...

