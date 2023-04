Consiglio Regionale, Muscarà: “Silenziata dal presidente, atteggiamenti inaccettabili e di censura” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solo verso la fine del Consiglio Regionale di ieri mi sono accorta di essere stata Silenziata sulla tematica della commissione d’inchiesta sul progetto di eradicazione della Brucellosi per le bufale a Caserta – denuncia il consigliere Maria Muscarà – il presidente Oliviero mi ha letteralmente spento il microfono, durante una discussione molto accesa, su temi che evidentemente scottano specialmente per lui che ricordiamo, proviene proprio da quelle parti. Mi sono poi rivolta alla Regia che controlla microfoni e telecamere, la quale mi ha confermato che il volere di tenere il microfono staccato era di Oliviero. Insomma, un presidente del Consiglio Regionale dovrebbe essere figura terza nel coinvolgimento democratico delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solo verso la fine deldi ieri mi sono accorta di essere statasulla tematica della commissione d’inchiesta sul progetto di eradicazione della Brucellosi per le bufale a Caserta – denuncia il consigliere Maria– ilOliviero mi ha letteralmente spento il microfono, durante una discussione molto accesa, su temi che evidentemente scottano specialmente per lui che ricordiamo, proviene proprio da quelle parti. Mi sono poi rivolta alla Regia che controlla microfoni e telecamere, la quale mi ha confermato che il volere di tenere il microfono staccato era di Oliviero. Insomma, undeldovrebbe essere figura terza nel coinvolgimento democratico delle ...

