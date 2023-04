Consiglio Comunale approva mozione per adeguamento accessi e posti per disabili al ‘Maradona’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiapprovata all’unanimità l’interpellanza trasformata in mozione, a prima firma della Vicepresidente Flavia Sorrentino, relativa all’accesso dei diversamente abili allo Stadio Diego Armando Maradona per assistere agli incontri sportivi. “La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a valutare se la S.S.C.N. ha rispettato e avviato attività per l’adeguamento dello Stadio Diego Armando Maradona alle normative dettate dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali – ha spiegato la Vicepresidente Flavia Sorrentino – inoltre l’amministrazione sarà impegnata a verificare se la Società Calcio Napoli abbia proceduto a valutare il rispetto della normativa nazionale riguardo all’acceso e alla sicurezza dei diversamente abili nell’impianto sportivo e sollecitare la Società Calcio Napoli a rendere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutita all’unanimità l’interpellanza trasformata in, a prima firma della Vicepresidente Flavia Sorrentino, relativa all’accesso dei diversamente abili allo Stadio Diego Armando Maradona per assistere agli incontri sportivi. “Laimpegna il Sindaco e la Giunta a valutare se la S.S.C.N. ha rispettato e avviato attività per l’dello Stadio Diego Armando Maradona alle normative dettate dagli organismi sportivi nazionali ed internazionali – ha spiegato la Vicepresidente Flavia Sorrentino – inoltre l’amministrazione sarà impegnata a verificare se la Società Calcio Napoli abbia proceduto a valutare il rispetto della normativa nazionale riguardo all’acceso e alla sicurezza dei diversamente abili nell’impianto sportivo e sollecitare la Società Calcio Napoli a rendere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Bocciata dal consiglio comunale di #Partinico (maggioranza di cdx con FdI all’opposizione) la proposta di intestare… - elenabonetti : Congratulazioni a Alberto Felice De Toni, eletto sindaco di #Udine. È poi davvero una bella notizia l’elezione di A… - comunevenezia : ??É in corso in piazza San Marco la prima parte della cerimonia di consegna delle #laureacafoscari ??Sul palco anche… - Fla_9512 : RT @radio_zek: Il consiglio comunale di #Napoli ha approvato un ordine del giorno in cui si sollecita il sindaco a continuare a trascrivere… - radiolaquila1 : Consiglio comunale L'Aquila: accettata donazione un’area a San Giuliano per intervento Pnrr -