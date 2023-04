Confesercenti Vallo di Diano | cosa prevede la ‘Transizione ecologica e organismi culturali creativi’

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ladi, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sul nuovo bando Pnrr sulla transizione, l’avviso pubblico, nell’ambito della missione 1 “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” del Pnrr, che destina 20 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e piccole impresee creative, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit operanti nella filiera per azioni attività o prodotti mirati a promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile. Sono interessate dal bando sia le imprese che le associazioni del terzo settore per i settori dello spettacolo, dell’audiovisivo, dell’arte e design e dell’architettura. La misura è promossa dal Ministero della Cultura ...

Per avere tutti i dettagli sull'Avviso è possibile rivolgersi alla di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Lo sportello, in via San Sebastiano a Sala Consilina, di Diano offre assistenza e consulenza per lo studio di fattibilità di attivazione di un tirocinio, per la verifica documentale, la richiesta di convenzione regionale, la

