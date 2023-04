Conferenza stampa Sporting Lisbona-Juventus, Allegri: “Affrontiamo la partita come una gara secca” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Siamo alla vigilia del quarto di ritorno di Europa League e il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato in Conferenza del match tra Sporting Lisbona e Juventus. Una sfida cruciale per il club di Torino, che forte del risultato dell’andata, vorrà strappare il pass per la semifinale della competizione europea. Per farlo basta pareggiare in Portogallo, dove il clima che attenderà la banda di mister Allegri, sarà sicuramente caldo. Quella di giovedì 20 aprile sarà una giornata importante sia dentro che fuori dal campo per la Juventus. Infatti è notizia dell’ultim’ora lo slittamento della sentenza sul ricorso presentato dai legali bianconeri alla giornata di domani, quando la banda di mister Massimiliano Allegri dovrà pensare allo Sporting ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Siamo alla vigilia del quarto di ritorno di Europa League e il tecnico Massimilianoha parlato indel match tra. Una sfida cruciale per il club di Torino, che forte del risultato dell’andata, vorrà strappare il pass per la semifinale della competizione europea. Per farlo basta pareggiare in Portogallo, dove il clima che attenderà la banda di mister, sarà sicuramente caldo. Quella di giovedì 20 aprile sarà una giornata importante sia dentro che fuori dal campo per la. Infatti è notizia dell’ultim’ora lo slittamento della sentenza sul ricorso presentato dai legali bianconeri alla giornata di domani, quando la banda di mister Massimilianodovrà pensare allo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Oggi alle 14.30, si svolgerà la conferenza stampa della segretaria del PD, @ellyesse. La segretaria farà il punto… - Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - amnestyitalia : #DecretoCutro: mentre il testo è in discussione al Senato, noi siamo in conferenza stampa a Roma insieme al Tavolo… - RandonTizi : RT @LAVonlus: 'Due rifugi sono disponibili ad accogliere gli orsi condannati a morte in Trentino. Noi di LAV ci siamo offerti di prenderli… - uzonkaemon_usui : @_schiaffino__ Come dimenticare titoli quali “Inter, spauracchio João Mario”. Mi ha ricordato quando Trapattoni, ai… -