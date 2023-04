Conferenza stampa Roma-Feyenoord, Mourinho: “Non so se Dybala giocherà” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico della Roma José Mourinho, intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, ha presentato la sfida che attende i giallorossi. Un confronto da cui i capitolini partiranno dallo 0-1 della gara d’andata, che pone gli olandesi in una condizione di vantaggio, potendo giocare con due risultati su tre a disposizione. Roma-Feyenoord, Mourinho: “Siamo difensivi e abbiamo colpito 27 pali, un po’ contraddittorio” Nel suo intervento in Conferenza stampa alla vigilia della gara con il Feyenoord, l’allenatore della Roma José Mourinho ha analizzato l’elevato numero di legni colpiti dalla sua ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico dellaJosé, intervenuto inalla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il, ha presentato la sfida che attende i giallorossi. Un confronto da cui i capitolini partiranno dallo 0-1 della gara d’andata, che pone gli olandesi in una condizione di vantaggio, potendo giocare con due risultati su tre a disposizione.: “Siamo difensivi e abbiamo colpito 27 pali, un po’ contraddittorio” Nel suo intervento inalla vigilia della gara con il, l’allenatore dellaJoséha analizzato l’elevato numero di legni colpiti dalla sua ...

