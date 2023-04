Conference League, Vincenzo Italiano: “Abbiamo un buon vantaggio, ma dobbiamo giocare con attenzione” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Fiorentina sa di avere tra le mani una occasione davvero storica. Domani sera alle ore 18.45 allo stadio Franchi, infatti, i viola ospiteranno il Lech Poznan nel match valevole come ritorno dei quarti di finale della Conference League 2023. Il risultato di 4-1 accumulato all’andata mette la squadra di mister Vincenzo Italiano in una posizione di vantaggio da non lasciarsi scappare, per puntare sempre più con maggiore decisione verso l’ultimo atto della terza manifestazione continentale per club. Per presentare la sfida di domani contro i polacchi, il tecnico della Fiorentina ha voluto puntare l’attenzione su un aspetto importante: “Non c’è nessuna differenza rispetto a Braga. Stessa identica situazione. Abbiamo un bel vantaggio ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Fiorentina sa di avere tra le mani una occasione davvero storica. Domani sera alle ore 18.45 allo stadio Franchi, infatti, i viola ospiteranno il Lech Poznan nel match valevole come ritorno dei quarti di finale della2023. Il risultato di 4-1 accumulato all’andata mette la squadra di misterin una posizione dida non lasciarsi scappare, per puntare sempre più con maggiore decisione verso l’ultimo atto della terza manifestazione continentale per club. Per presentare la sfida di domani contro i polacchi, il tecnico della Fiorentina ha voluto puntare l’su un aspetto importante: “Non c’è nessuna differenza rispetto a Braga. Stessa identica situazione.un belma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Fiorentina-Lech Poznan, Italiano vede la semifinale: l’analisi tattica della gara #Angolo tattico, Conference Leag… - LucchiCristiano : @Angelredblack1 Il benfiga in Italia farebbe la conference e ogni tanto l'Europa League In Portogallo è difficile arrivare terzi - dalhatu_yunusa : RT @YawAwuah15: AC Milan Inter Milan in UCL Roma Juventus..... IN Europa League Fiorentina ...... Conference League Not Bad for Seri… - LorenzoFracassa : RT @romatoday: In malattia per l'azienda segue l'As Roma in una trasferta europea di Conference League - AlePassanti : #ConferenceLeague, Vincenzo #Italiano: “Abbiamo un buon vantaggio, ma dobbiamo giocare con attenzione” #UECL… -

Champions League, Inter - Benfica 1 - 0. La sblocca Barella. LIVE approfondimento Champions League, il Milan è in semifinale: al Maradona finisce 1 a 1 FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Champions, Europa e Conference League: le avversarie ... Fiorentina Cabral: "L'andata Non esistono sfide facili" Le parole di Arthur Cabral in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lech Poznan in Conference League Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole. COME STA - "... West Ham - Gent: diretta live e risultato in tempo reale Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022 - 2023 LONDRA " Giovedì 20 aprile alle ore 21:00 andrà in scena West Ham - Gent, ... approfondimento Champions, il Milan è in semifinale: al Maradona finisce 1 a 1 FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Champions, Europa e: le avversarie ...Le parole di Arthur Cabral in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lech Poznan inArthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dicontro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole. COME STA - "...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di2022 - 2023 LONDRA " Giovedì 20 aprile alle ore 21:00 andrà in scena West Ham - Gent, ... Gli arbitri di Europa League: a Roma c’è Taylor, Letexier per Sporting-Juventus La Gazzetta dello Sport Conference League, Vincenzo Italiano: “Abbiamo un buon vantaggio, ma dobbiamo giocare con attenzione” La Fiorentina sa di avere tra le mani una occasione davvero storica. Domani sera alle ore 18.45 allo stadio Franchi, infatti, i viola ospiteranno il Lech Poznan nel match valevole come ritorno dei qua ... Conference League, ecco il pronostico di Fiorentina-Lech La Fiorentina dopo aver dominato il match d'andata (55% di possesso palla, 21 tiri effettuati di cui 6 verso lo specchio della porta difesa da Filip Bednarek) si appresta a completare l'opera davanti ... La Fiorentina sa di avere tra le mani una occasione davvero storica. Domani sera alle ore 18.45 allo stadio Franchi, infatti, i viola ospiteranno il Lech Poznan nel match valevole come ritorno dei qua ...La Fiorentina dopo aver dominato il match d'andata (55% di possesso palla, 21 tiri effettuati di cui 6 verso lo specchio della porta difesa da Filip Bednarek) si appresta a completare l'opera davanti ...