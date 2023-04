(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Siamo ancora dentro tre competizioni e non possiamo permetterci leggerezze mentali, le trappole sono sempre in agguato. Abbiamodi, rispettando il nostro avversario. Non ...

Vincenzo Italiano guarda con fiducia alla corsa in Conference League in vista del match di domani contro il Lech. Tra i viola però il tecnico non recupera nessuno degli acciaccati. Alla vigilia del ritorno dei quarti di Conference League contro il Lech Poznan, l'attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha parlato così: ora conosco meglio il calcio italiano.

Conference: Italiano, 'c'è grande voglia di andare avanti' - Calcio Agenzia ANSA

"Siamo ancora dentro tre competizioni e non possiamo permetterci leggerezze mentali, le trappole sono sempre in agguato. Abbiamo grande voglia di andare avanti, rispettando il nostro avversario. Non c ...L'allenatore ha presentato il ritorno dei quarti di finale di Conference League: con i polacchi si ripartirà dal 4-1 dell'andata in favore dei viola ...