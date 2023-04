Condò: «Inter, fondamentali i primi 15 minuti! La semifinale…». (Di mercoledì 19 aprile 2023) Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell’imminente sfida fra Inter e Benfica valida per il ritorno dei quarti di Champions League fondamentali – Questo il commento di Condò: «Per l’Inter saranno fondamentali i primi 15 minuti. Non deve dare speranza al Benfica, non abbassare lo sguardo e far capire quello che è successo a Lisbona è una naturale conseguenza della sua superiorità. I lusitani non stanno vivendo il miglior momento della stagione, sappiamo dei problemi gravi dell’Inter in campionato ma questa è la serata per metterli da parte. Raggiungere la semifinale di Champions League, dal punto di vista sportivo, il mio sarebbe un giudizio sportivo sulla stagione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Paolo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell’imminente sfida frae Benfica valida per il ritorno dei quarti di Champions League– Questo il commento di: «Per l’saranno15 minuti. Non deve dare speranza al Benfica, non abbassare lo sguardo e far capire quello che è successo a Lisbona è una naturale conseguenza della sua superiorità. I lusitani non stanno vivendo il miglior momento della stagione, sappiamo dei problemi gravi dell’in campionato ma questa è la serata per metterli da parte. Raggiungere la semifinale di Champions League, dal punto di vista sportivo, il mio sarebbe un giudizio sportivo sulla stagione».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

